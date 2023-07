Les actions américaines ont de nouveau augmenté et les actions mondiales ont atteint de nouveaux sommets pour 2023 jeudi, tandis que le dollar et les rendements des bons du Trésor ont continué à baisser, alors que le ralentissement de l'inflation américaine a alimenté les paris selon lesquels la Réserve fédérale interrompra ses hausses de taux après ce mois-ci.

Les principaux indices boursiers de Wall Street se sont appuyés sur les gains importants de mercredi après que les données aient montré que les prix à la consommation ont augmenté modestement en juin, enregistrant la plus faible augmentation annuelle depuis plus de deux ans.

D'autres données ont montré que les prix à la production aux États-Unis ont à peine augmenté en juin, que les demandes d'allocations chômage ont diminué de manière inattendue et que les exportations chinoises ont chuté.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,16%, à 34 402,91, le S&P 500 a gagné 0,67%, à 4 501,93, et le Nasdaq Composite a ajouté 1,37%, à 14 109,61.

Les paris selon lesquels la Réserve fédérale pourrait bientôt mettre fin à sa campagne de resserrement monétaire ont envoyé le dollar à son niveau le plus bas depuis avril 2022 et ont poussé le rendement des bons du Trésor américain à deux ans à un niveau proche de son niveau le plus bas depuis quatre semaines.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt ont montré que les marchés ont pleinement intégré une nouvelle hausse des taux de la Fed lors de sa prochaine réunion à la fin du mois, mais que les attentes de nouvelles augmentations cette année se sont estompées.

L'indice boursier MSCI All Country a augmenté de 1,05 %, atteignant un nouveau sommet pour l'année. Il est en hausse de 14,9 % jusqu'à présent en 2023, bien qu'il n'ait pas effacé la totalité de la perte de près de 20 % subie en 2022.

En Asie, les actions et les obligations se sont redressées en réaction aux nouvelles concernant l'inflation aux États-Unis, tandis qu'en Europe, l'indice STOXX a ajouté 0,6 % à ses gains de mercredi, portant sa progression pour l'année à environ 8,6 %.

Les stratèges de marché de Citigroup ont déclaré dans une note jeudi que le ralentissement de la croissance de l'emploi et des prix à la consommation de base plus faibles que prévu "apportent finalement un peu de soutien au discours préféré des autorités fédérales selon lequel l'offre et la demande s'équilibrent, ce qui permet à l'inflation de se calmer".

"Nous nous attendions à une nouvelle hausse en septembre, mais les données récentes augmentent la probabilité d'un report à novembre", ont-ils ajouté.

DONNÉES CHINOISES DÉSASTREUSES

Les investisseurs en Asie ont réagi aux données désastreuses sur le commerce chinois, qui ont montré que les exportations et les importations se sont contractées à un rythme pire que prévu le mois dernier, en pariant que les dernières mauvaises nouvelles déclencheront de nouvelles mesures de relance.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a bondi d'environ 2 %, soutenu par un bond de 2,6 % de l'indice Hang Seng de Hong Kong et un gain de 1,6 % des actions australiennes à forte intensité de ressources. L'indice japonais Nikkei a progressé de 1,5 %.

Le Fonds monétaire international a déclaré jeudi que la croissance mondiale du premier trimestre avait légèrement dépassé les prévisions d'avril, mais les données depuis lors ont montré une image mitigée, avec des "poches de résilience" à côté de signes de ralentissement de l'élan.

SOULAGEMENT DES OBLIGATIONS

Les rendements obligataires ont baissé après avoir fortement augmenté la semaine dernière. Le rendement du Trésor à 10 ans a baissé à 3,801%, soit une baisse de 6,1 points de base, après avoir atteint un sommet de sept mois à 4,0940% vendredi. Les rendements à deux ans, sensibles aux taux, ont glissé à 4,654 %, en baisse de 8,9 points de base.

L'indice du dollar a chuté à son plus bas niveau depuis avril 2022 jeudi, alors que le ralentissement de l'inflation américaine a renforcé les attentes de la Fed qui ne relèvera ses taux qu'une seule fois en 2023, érodant l'avantage de rendement du billet vert sur ses pairs.

L'euro était en hausse de 0,79% à 1,1216 $, et le yen japonais s'est renforcé de 0,29% par rapport au billet vert à 138,10 pour un dollar.

"Le marché s'attend à ce que la Fed relève les taux d'intérêt une fois de plus", a déclaré Yung-Yu Ma, directeur des investissements de BMO Wealth Managements, dans un courriel. "Mais le marché s'attend à ce que la Fed s'arrête là pour le reste de l'année.

"Nous pensons que la Fed va se stabiliser autour d'une fourchette basse de 5 % et rester à ce niveau pendant un certain temps", a ajouté M. Ma.

Les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis deux mois grâce à la faiblesse du dollar américain. Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en légère hausse à 80,53 dollars le baril, et les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont également augmenté, à 76,11 dollars.

Le prix de l'or était en hausse de 0,1 % à 1 959 dollars l'once.

