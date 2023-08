La faible croissance économique de la Chine et une éventuelle prolongation de la réduction de la production de pétrole par l'Arabie saoudite, principal exportateur, devraient dominer les discussions des dirigeants et des responsables du secteur mondial de l'énergie, qui se réuniront la semaine prochaine à Singapour à l'occasion de deux grands événements industriels.

Pour la première fois, l'Asia Pacific Petroleum Conference (APPEC) et Gastech se tiendront la même semaine, ce qui constituera le plus grand rassemblement du secteur de l'énergie en Asie depuis la pandémie.

La faible croissance de la Chine après la pandémie, qui a freiné la demande de carburants et de produits pétrochimiques, sera au cœur des deux événements, tandis que les inquiétudes concernant l'approvisionnement en GNL à l'approche de l'hiver dans l'hémisphère nord devraient dominer les discussions à Gastech.

Les espoirs d'une reprise rapide chez le plus grand importateur de brut au monde et deuxième acheteur de gaz naturel liquéfié (GNL) s'évanouissent rapidement en raison d'un soutien politique insaisissable, et ses stocks de pétrole record sont des facteurs clés du plafonnement des prix mondiaux du pétrole et des prix au comptant du GNL en Asie < LNG-AS>.

Pour soutenir les prix du pétrole, l'Arabie saoudite, principal exportateur, pourrait prolonger les réductions volontaires de production pour un quatrième mois en octobre, menant les réductions de l'offre du groupe des principaux producteurs de l'OPEP+, une décision que le vice-premier ministre russe Alexander Novak a déclaré que Moscou envisageait également.

Malgré cette incertitude, Amrita Sen, cofondatrice de la société de conseil Energy Aspects, a déclaré que les négociants étaient largement optimistes quant aux prix du brut, mais qu'ils se méfiaient d'une correction des marges bénéficiaires des raffineurs après un récent rebond dû aux arrêts des raffineries et à la baisse des stocks.

"La plus grande question concerne les fissures dans les produits et le moment où elles se résorberont. a ajouté M. Sen.

L'Inde et la Chine sont devenues pour la première fois les principaux clients pétroliers de la Russie après que la guerre en Ukraine a entraîné des sanctions et un remaniement du commerce mondial du brut qui a conduit à l'utilisation de devises autres que le dollar américain pour les paiements, notamment le yuan chinois et le dirham des Émirats arabes unis.

Les exportations de pétrole russe se sont poursuivies malgré la hausse des prix au-delà des plafonds, l'Occident souhaitant maintenir l'offre mondiale et les prix à la baisse. Dans le même temps, les sanctions américaines contre le Venezuela semblent sur le point de s'alléger, ce qui améliorera l'offre mondiale, tandis que le pétrole iranien, abondant et bon marché, sera acheminé vers la Chine.

"Le risque accru de chocs géopolitiques fait à nouveau de la sécurité énergétique une priorité pour les gouvernements du monde entier", a déclaré l'analyste énergétique Saul Kavonic.

Les acheteurs de GNL, de la Chine au Japon en passant par la Thaïlande et le Bangladesh, se sont empressés de verrouiller leurs approvisionnements cette année, après que les prix au comptant en Asie (LNG-AS) ont baissé par rapport à leurs niveaux record, relançant les contrats à long terme, les pays accordant la priorité à la sécurité énergétique.

Mais l'imminence d'une grève dans les usines de GNL australiennes a ajouté une nouvelle incertitude à l'approche de l'hiver.

Si l'équilibre des marchés mondiaux du GNL reste fragile, les perspectives de la demande à long terme sont incertaines, car les grands importateurs, notamment le Japon et l'Europe, cherchent à réduire l'utilisation des combustibles fossiles.