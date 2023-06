Le ralentissement de la construction résidentielle au Canada est une mauvaise nouvelle pour les acheteurs et pour M. Trudeau

L'activité de construction résidentielle au Canada a ralenti ces derniers mois en raison d'un marché du travail tendu et de coûts d'emprunt plus élevés, un facteur qui pourrait contrecarrer les plans du gouvernement visant à réduire la pénurie de logements et à contribuer à la reprise des prix de l'immobilier.

Ce serait une mauvaise nouvelle pour la Banque du Canada, qui cherche à réduire l'inflation, mais aussi un problème pour le Premier ministre Justin Trudeau, qui s'est engagé à améliorer l'accessibilité des logements. Bien que les élections fédérales ne soient pas prévues avant 2025, l'accessibilité du logement est l'une des principales préoccupations des Canadiens, qui sont aux prises avec des pénuries d'offre. Le projet ambitieux du gouvernement libéral d'accueillir 500 000 immigrants par an d'ici 2025, soit environ 1,25 % de sa population, devrait alimenter une forte demande de logements. Un ralentissement de la construction résidentielle "n'est absolument pas compatible avec les plans visant à augmenter l'offre de logements pour suivre le rythme de l'immigration", a déclaré Randall Bartlett, directeur principal de l'économie canadienne chez Desjardins. En avril 2022, le gouvernement libéral a annoncé son intention de doubler la construction de logements au cours de la prochaine décennie. Toutefois, les mises en chantier diminueront à 212 000 unités en 2023, contre 262 000 en 2022, en raison des pénuries de main-d'œuvre, du coût élevé des matériaux et de l'augmentation des coûts de financement pour les promoteurs, a prévu le mois dernier la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), l'organisme national chargé de l'habitat. "Combinée à la hausse de la demande résultant de l'immigration, cette offre peu abondante exercera une pression supplémentaire sur les prix (des logements)", a déclaré la SCHL. Mardi, l'Association canadienne des constructeurs d'habitations a déclaré que 64 % des constructeurs s'attendent à ce que le nombre de mises en chantier soit inférieur à celui de l'année dernière, tandis que les investissements dans la construction de bâtiments résidentiels, après correction de l'inflation, ont chuté en mars à leur plus bas niveau depuis juin 2020. Après une année d'effondrement, le prix moyen des logements a bondi de 17 % au cours des trois mois écoulés depuis janvier, date à laquelle la Banque du Canada a annoncé une pause dans sa campagne de resserrement monétaire. Associée à des taux hypothécaires plus élevés, une reprise des prix de l'immobilier rendrait l'achat de logements plus coûteux pour les Canadiens, une question sur laquelle le chef du parti conservateur de l'opposition, Pierre Poilievre, s'est déjà jeté. "Trudeau a promis de rendre le logement plus abordable. Cela fait 8 ans (qu'il a pris le pouvoir), et maintenant, les coûts du logement ont doublé", a déclaré M. Poilievre sur Twitter au début du mois. S'adressant aux dirigeants des municipalités canadiennes la semaine dernière, M. Trudeau a déclaré que le prochain plan d'"infrastructure à long terme" du gouvernement serait dévoilé cet automne. "Je peux vous dire aujourd'hui que ce financement aura des liens très directs avec le logement", a-t-il ajouté. Selon Darrell Bricker, directeur général de l'institut de sondage Ipsos Public Affairs, l'accessibilité et le logement figurent parmi les principales priorités des Canadiens, en particulier dans la région du Grand Toronto, riche en voix, où l'offre de logements constitue un problème majeur. "Les personnes qui pourraient voter pour le Parti conservateur sont des aspirants de la classe moyenne qui ont l'impression d'être rejetés en raison du prix de l'immobilier, de la hausse des taux d'intérêt et du manque d'offre de construction", a déclaré M. Bricker. Les coûts d'emprunt pourraient diminuer en temps utile, mais il existe d'autres obstacles à la construction de nouveaux logements, tels que l'opposition environnementale à la construction sur des terrains protégés et la résistance à la densité urbaine, a déclaré James Laird, cofondateur du site de comparaison de taux hypothécaires Ratehub.ca. La mentalité du "pas dans mon jardin" s'applique à toutes les villes", explique M. Laird. "Cela ralentit vraiment les choses.