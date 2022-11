Le ralentissement des usines de la zone euro s'est accentué en octobre en raison de la baisse de la demande

L'indice final des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière de S&P Global est tombé à 46,4 en octobre, son plus bas niveau depuis 29 mois, contre 48,4 en septembre, en dessous d'une lecture préliminaire de 46,6 et encore plus en dessous de la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction.

L'indice mesurant la production, qui alimente un PMI composite attendu vendredi et considéré comme un bon guide de la santé économique, a baissé à 43,8 contre 46,3, marquant son cinquième mois de lectures inférieures à 50.

"Le secteur de la production de biens de la zone euro s'est enfoncé dans un déclin plus profond au début du quatrième trimestre. Les enquêtes PMI signalent maintenant clairement que l'économie manufacturière est en récession", a déclaré Joe Hayes, économiste principal chez S&P Global Market Intelligence.

"En octobre, les nouvelles commandes ont chuté à un rythme que nous avons rarement vu en 25 ans de collecte de données - ce n'est que pendant les pires mois de la pandémie et au plus fort de la crise financière mondiale entre 2008 et 2009 que les baisses ont été plus fortes."

L'indice des nouvelles commandes a chuté à 37,9 le mois dernier, contre 41,3 en septembre, malgré une légère atténuation des pressions inflationnistes toujours élevées.

L'inflation dans l'Union européenne a augmenté plus que prévu le mois dernier, selon des données officielles publiées lundi, alimentant les attentes de la Banque centrale européenne qui souhaite continuer à augmenter les taux d'intérêt malgré le ralentissement de la croissance économique.

Inquiète de voir la croissance rapide des prix s'enraciner, la BCE augmente les coûts d'emprunt au rythme le plus rapide jamais enregistré et a de nouveau relevé les taux d'intérêt la semaine dernière.

Sans fin en vue pour la guerre en Ukraine ou pour un quelconque répit dans les coûts de l'énergie, l'optimisme a chuté à son plus bas niveau depuis mai 2020 - juste au moment où le coronavirus cimentait son emprise sur l'économie mondiale.

"Le sentiment des entreprises manufacturières est resté ancré en territoire négatif une fois de plus en octobre, ce qui suggère que les entreprises prévoient que ces conditions difficiles s'étendront longtemps en 2023", a déclaré M. Hayes.