Le secteur européen de la fintech est confronté à un avenir incertain après que les restrictions de financement de ces deux dernières années ont ramené sur terre les grandes ambitions et les valorisations de l'époque de la pandémie, mais certains sont optimistes et pensent que la baisse des taux d'intérêt stimulera la reprise.

Lors d'une conférence sur la fintech qui s'est tenue à Amsterdam cette semaine, l'humeur des délégués était mitigée, même si les orateurs et les organisateurs sur scène étaient optimistes, notamment en ce qui concerne les promesses de l'intelligence artificielle.

Damien Dugauquier, cofondateur d'iPiD, une fintech basée à Singapour qui offre des services de validation de prépaiement, a déclaré que la collecte de fonds était "considérablement plus difficile" en Europe qu'aux États-Unis ou en Asie, ce qu'il a attribué à la croissance économique plus faible de l'Europe.

"J'espère que cela changera pour l'Europe", a-t-il déclaré à Reuters en marge de la conférence Money20/20, où de nombreux exposants se concentraient sur la crypto ou l'IA.

L'IA était le mot à la mode lors du lancement de la conférence mardi, avec des exposés de certaines des principales entreprises technologiques européennes, dont Mistral AI. Un chatbot IA "co-hôte" a été interviewé sur scène, qui a d'abord mal fonctionné, et un robot tireur de bière contrôlé par l'esprit a été présenté.

Depuis 2022, les entreprises de fintech - ou technologie financière - se battent pour lever les fonds nécessaires à leurs activités après que les banques centrales ont relevé leurs taux pour lutter contre l'inflation, mettant ainsi fin à l'ère de la libre circulation de l'argent.

M. Dugauquier, qui a récemment bouclé un tour de table de 5,3 millions de dollars, a déclaré : "Il nous a fallu huit mois, alors qu'il y a deux ans, il nous aurait fallu trois mois. La situation s'améliore donc, mais nous ne sommes pas revenus aux jours de folie, c'est certain.

Pour les investisseurs qui cherchent à évaluer l'état du secteur, les principaux sujets de préoccupation sont les valorisations des entreprises, leur chemin vers la rentabilité dans une économie européenne à la traîne par rapport aux États-Unis et la manière dont elles gèrent l'examen réglementaire accru du secteur.

"Je ne sais pas si nous sommes à la fin du cycle baissier, pour être honnête, parce que les taux d'intérêt sont encore élevés", a déclaré Helene Falchier, partenaire de Portage Ventures, une société de capital-risque axée sur la fintech, qui déclare avoir 2,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Le financement en capital-risque des fintechs en Europe a fortement chuté l'année dernière, passant de 26 milliards de dollars en 2022 à 9,2 milliards de dollars en 2023, selon les données de PitchBook.

Il y a peu de signes d'un retour des levées de fonds dans les fintechs à leurs sommets de l'ère pandémique, avec des volumes de transactions de financement ayant atteint seulement 4,4 milliards de dollars en Europe à la fin du mois de mai, selon les données.

M. Falchier, de Portage Ventures, a déclaré que les fondateurs d'entreprises avaient tiré les leçons de l'époque de la pandémie et étaient plus réalistes en matière d'évaluation, bien que le flux de transactions soit toujours perturbé par des événements extérieurs.

"Nous sommes dans une zone où, lorsqu'il y a de bonnes nouvelles, je pense que tout le monde est très enthousiaste et veut conclure des transactions", a déclaré Mme Falchier. Mais elle a également déclaré que le marché était sensible aux mauvaises nouvelles et aux questions géopolitiques.

PROFITABLE

Certains délégués se sont montrés plus optimistes, soulignant que l'événement Money20/20 avait connu une croissance rapide par rapport aux années précédentes.

Monica Long, présidente de la société américaine de crypto-monnaie Ripple, a déclaré que le fait que des personnes soient venues des États-Unis à Amsterdam indiquait que la fintech se portait bien et était en plein essor en Europe.

"Les start-ups cryptographiques se portent mieux en Europe que dans la plupart des autres pays. Il y a plus de banques cryptographiques ici en Europe que n'importe où ailleurs", a-t-elle déclaré à Reuters lors d'une interview.

Bien que les valorisations aient chuté dans tous les secteurs de la fintech à l'échelle mondiale, les dirigeants présents à la conférence ont déclaré que pour les entreprises dont la rentabilité est avérée, les perspectives semblent plus roses.

Kunal Jhanji, responsable de la pratique fintech et paiements du Boston Consulting Group au Royaume-Uni, a déclaré dans des commentaires envoyés par courriel que les valorisations des entreprises européennes n'étaient pas aussi "élevées" que celles de leurs homologues en Asie et aux États-Unis parce qu'elles avaient moins accès au capital, et qu'elles avaient donc "tranquillement pris le virage de la rentabilité depuis un certain temps".

Les introductions en bourse et les fusions-acquisitions devraient reprendre l'année prochaine avec la baisse des taux d'intérêt, a-t-il ajouté.

La banque numérique britannique Monzo, qui a annoncé cette semaine son premier bénéfice annuel, a obtenu 340 millions de livres de nouveaux financements en mars lors d'un tour de table mené par Alphabet, ce qui la valorise à 4 milliards de livres (5,11 milliards de dollars), soit une augmentation par rapport à un tour de table effectué en 2021.

"Ce que je sais avec certitude, c'est qu'il y a suffisamment d'appétit pour les entreprises rentables [...] si l'économie unitaire est de votre côté, vous serez toujours en mesure d'attirer des valorisations importantes", a déclaré Ani Sane, cofondateur et directeur général de la société de paiement TerraPay à Londres.

TerraPay a levé plus de 100 millions de dollars en 2023 sous forme de financement par emprunt et par actions.

Les entreprises européennes ont généralement eu du mal à lever des fonds localement, ce qui les a poussées à se tourner vers les États-Unis, où les marchés de capitaux sont plus profonds, et a incité les gouvernements européens à tenter de faciliter l'accès des jeunes pousses au financement.

Les délégués ont également déclaré que les attentes selon lesquelles les sociétés de fintech perturberaient la finance traditionnelle s'étaient avérées fausses.

"Je me souviens que lorsque la fintech a été décrite pour la première fois, on avait le sentiment que les sociétés fintech perturberaient fortement les grandes institutions, et qu'elles seraient même potentiellement en mesure de prendre une part de marché significative", a déclaré Joanne Hannaford, qui dirige la stratégie technologique à la banque d'entreprise de la Deutsche Bank.

"En réalité, cela ne s'est pas concrétisé". (1 $ = 0,7821 livre) (Reportage d'Elizabeth Howcroft, édition de Tommy Reggiori Wilkes et Jane Merriman)