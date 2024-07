Le ralentissement du secteur manufacturier allemand, qui représente environ un cinquième de la plus grande économie d'Europe, a connu un nouveau revers en juin, la production et les nouvelles commandes ayant diminué à un rythme plus rapide, selon une enquête réalisée lundi.

L'indice final des directeurs d'achat (PMI) HCOB pour l'industrie manufacturière allemande est tombé à 43,5 en juin, contre 45,4 en mai, confirmant une estimation préliminaire rapide et restant en dessous du niveau de 50 qui sépare la croissance de la contraction.

"La chute accélérée des nouvelles commandes et en particulier des commandes à l'exportation indique que nous devrons attendre encore quelques mois avant de voir une reprise dans le secteur manufacturier", a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank.

Une explication probable de la faiblesse des commandes à l'exportation est la concurrence accrue de la Chine, qui augmente ses exportations dans le monde entier en raison de la faiblesse de la demande intérieure, a-t-il ajouté.

"Cette situation crée un double problème pour les exportateurs allemands", a déclaré M. de la Rubia, notant que les entreprises étaient confrontées à une diminution de leurs exportations vers la Chine en même temps qu'à une concurrence accrue des produits chinois, en particulier sur les marchés émergents.

Le cycle de déstockage ne montre aucun signe d'inflexion, les entreprises faisant état d'une baisse croissante des stocks de préproduction et de postproduction.

Toutefois, les entreprises sont plus optimistes pour l'avenir qu'elles ne l'étaient en mai, le sentiment étant à son plus haut niveau depuis février 2022.

Des preuves anecdotiques ont mis en évidence l'espoir d'une reprise des exportations, d'une augmentation des investissements et d'une amélioration générale des conditions économiques au cours des 12 prochains mois.

Sur le front des prix, la faiblesse de la demande a continué d'exercer une pression à la baisse sur les coûts des intrants et les frais de fabrication. Toutefois, les taux de baisse respectifs ont légèrement diminué, selon l'enquête. (Rapport de Maria Martinez, édition de Christina Fincher)