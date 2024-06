Le ralentissement du secteur privé non pétrolier égyptien a montré des signes d'atténuation en mai, l'amélioration de la stabilité des prix après la dévaluation de la monnaie du pays en mars et l'accord de prêt de 8 milliards de dollars avec le FMI ayant commencé à restaurer la confiance, selon une enquête réalisée mardi.

L'indice S&P Global Purchasing Managers' Index (PMI) pour l'Égypte est passé de 47,4 en avril à 49,6 en mai, restant sous le seuil de 50,0 pour le 42e mois consécutif. Une lecture inférieure à 50 reflète une contraction de l'activité.

"L'activité commerciale a baissé à un rythme modéré en mai, reflétant une situation mitigée dans les secteurs couverts par l'enquête", a déclaré S&P Global.

"L'industrie manufacturière et le commerce de gros et de détail ont affiché de nouveaux reculs, contrastant avec les hausses enregistrées dans les services et la construction.

Le climat des affaires s'est amélioré pour le deuxième mois, l'indice des prévisions de production passant de 55,3 en avril à 55,9 en mai.

"La confiance dans les perspectives à 12 mois a augmenté en mai, les entreprises espérant que les conditions économiques se renforcent," a déclaré S&P Global.

"L'amélioration des perspectives a encouragé les entreprises à augmenter leurs effectifs pour la deuxième fois en trois mois, tandis que les achats d'intrants ont diminué au rythme le plus lent depuis février 2022."

Le sous-indice de l'emploi est passé de 49,7 en avril à 50,9 %.

David Owen, économiste chez S&P, a déclaré que les personnes interrogées avaient suggéré qu'une plus grande stabilité des prix avait alimenté les dépenses des clients.

"Cela dit, les ralentissements persistants dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière et le commerce de gros et de détail montrent que la reprise est encore inégale et qu'il faudra peut-être plus de temps pour qu'elle se répande dans le reste de l'économie", a déclaré M. Owen.

Le sous-indice de la production est passé de 44,8 en avril à 48,7 en mai et l'indice des nouvelles commandes est passé de 45,5 à 48,9.