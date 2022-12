Le rallye boursier s'essouffle alors que les craintes liées à la croissance refont surface

Le S&P 500 a baissé pour une quatrième séance consécutive dans la nuit et les freins sont apparus sur un rallye qui a duré près de deux mois. Le pétrole a également fortement chuté et, avec des contrats à terme sur le Brent à 79,50 $ le baril, il est revenu à son point de départ de l'année.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,4 % et le Nikkei japonais de 0,5 %.

"Une partie de l'optimisme qui avait alimenté le rallye est mise à l'épreuve", a déclaré Shane Oliver, responsable de la stratégie d'investissement de la société australienne AMP.

"Nous pourrions être en train de passer d'une situation où l'on s'inquiète de l'inflation et des taux d'intérêt, à une situation où les points négatifs deviennent l'affaiblissement de la croissance et la chute des bénéfices."

La société mère de Facebook, Meta, a également tiré les marchés vers le bas, avec des actions en baisse de 6,8 %, suite à des rapports selon lesquels les régulateurs de l'Union européenne ont décidé que la société devra demander aux utilisateurs avant de diffuser des publicités basées sur leurs données personnelles.

Aux États-Unis, les grandes banques se préparent à une détérioration de l'économie l'année prochaine, l'inflation et les hausses de taux menaçant la demande des consommateurs. Les dirigeants de Goldman Sachs, J.P. Morgan et Bank of America se sont tous montrés pessimistes dans leurs commentaires mardi.

"La croissance économique ralentit", a déclaré David Solomon, PDG de Goldman Sachs. "Lorsque je parle à nos clients, ils semblent extrêmement prudents".

Les craintes concernant la croissance ont rallié les obligations à plus longue échéance et ont aidé le dollar américain, valeur refuge, à interrompre son récent repli.

Le rendement des bons du Trésor américain de référence à 10 ans a baissé de 8,6 points de base à 3,513 % au cours de la nuit et était dernièrement à 3,5442 %. Il est inférieur de plus de 80 points de base au rendement à deux ans, les investisseurs considérant que les taux élevés nuisent à la croissance.

Les traders en Asie évaluent avec attention les perspectives de relâchement des contrôles COVID-19 de la Chine et ce que cela signifie pour la deuxième plus grande économie du monde et la demande régionale.

Mardi, Pékin a autorisé les résidents à entrer dans les parcs, les supermarchés, les bureaux et les aéroports sans tests.

"Rien que cela commencera à faire une différence dans les chiffres de la consommation si cela est reproduit dans tout le pays", a déclaré Geoff Yu, stratège de BNY Mellon.

"Mais l'exécution compte", a-t-il ajouté.

"Et il y a très peu de précédents pour ce que le pays cherche à réaliser ... le monde devra se préparer aux implications de l'inflation, qui ont accompagné chaque réouverture majeure."

Les prix du pétrole ont glissé en raison de la baisse des prévisions de la demande et se situent maintenant à plus de 40 % en dessous d'un sommet de près de 140 $ le baril atteint peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Sur les marchés des changes, le dollar cherchait à se stabiliser après que l'enthousiasme suscité par un ralentissement des hausses de taux aux États-Unis l'ait fait chuter des sommets de l'année.

Il était ferme à 137,02 yens en Asie mercredi et s'échangeait à 1,0467 $ par euro. Le dollar australien est resté globalement stable à 0,6707 $, malgré une croissance australienne du troisième trimestre légèrement inférieure aux prévisions.

Le dollar canadien a oscillé à 1,3644 par dollar avant une hausse attendue des taux de la Banque du Canada plus tard dans la journée de mercredi. Le Dollar Index américain est resté à 105,5.

L'or au comptant était stable à 1 773 $ l'once et le bitcoin, à 17 000 $, n'allait nulle part, le sentiment de cryptomonnaies étant fragile, les retombées de l'effondrement de FTX se répercutant sur le secteur.