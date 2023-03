Le rallye des actions asiatiques s'essouffle alors que la Chine se retire et que la hausse des rendements américains pèse sur les marchés.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a perdu 0,3 %, annulant une partie du gain de 2,1 % enregistré lors de la séance précédente - la meilleure journée de l'indice en deux mois. Le Nikkei japonais, quant à lui, a reculé de 0,2 %.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a reculé de 1,0 %, après avoir enregistré la veille le plus grand gain quotidien de 4,2 % en près de trois mois, soutenu par les résultats étonnamment solides des enquêtes PMI en Chine.

L'enthousiasme des investisseurs s'est quelque peu estompé quant à la réouverture économique de la Chine après que Pékin ait démantelé ses contrôles stricts COVID-19 en décembre, les analystes recherchant davantage de preuves pour évaluer le rythme de la reprise économique.

Les contrats à terme américains ont effacé les gains antérieurs, les contrats à terme sur les actions du S&P 500 ayant baissé de 0,5 % et ceux du Nasdaq de 0,7 %.

Les actions Tesla ont chuté de 5,5 % dans les échanges après l'heure de fermeture, après que la journée des investisseurs de Tesla n'ait pas réussi à enthousiasmer les investisseurs. La société réduira de moitié les coûts d'assemblage des véhicules dans les futures générations de voitures, ont déclaré les ingénieurs aux investisseurs.

"Les marchés financiers sont pris entre les deux récits d'un atterrissage plus doux, aidé par la réouverture de la Chine, et d'une inflation collante qui maintient les taux directeurs plus élevés pendant plus longtemps", a déclaré Chris Turner, responsable mondial des marchés chez ING.

"Cela maintiendra probablement les marchés obligataires en retrait et les marchés des changes volatils dans des fourchettes".

Au cours de la nuit, les obligations et les actions ont été malmenées, car les indicateurs d'inflation en Allemagne et aux États-Unis ont renforcé les attentes selon lesquelles les taux d'intérêt allaient augmenter et rester plus longtemps.

Les données de la nuit n'ont montré aucun relâchement des pressions sur les prix en Allemagne, après que l'Espagne et la France aient affiché des hausses d'inflation inattendues mardi. Le rendement des obligations d'État allemandes à 2 ans a atteint son plus haut niveau depuis octobre 2008.

Aux États-Unis, l'activité manufacturière s'est contractée pour un quatrième mois consécutif en février, mais une jauge des prix des matières premières a augmenté le mois dernier, alimentant les craintes que l'inflation reste tenace.

"Les données PMI sur l'industrie manufacturière fournissent un message mitigé pour l'appétit pour le risque au niveau mondial, avec une tendance positive à l'amélioration de la croissance, mais une baisse des prix à la production qui fait du surplace", a déclaré Alan Ruskin, stratégiste macro chez Deutsche Bank.

"En général, les marchés développés ont tendance à avoir un bilan moins bon que les marchés émergents, dans la mesure où la croissance est plus faible et l'inflation plus collante."

Jeudi, les rendements de référence du Trésor à 10 ans ont atteint un nouveau sommet de quatre mois à 4,0160 %, après avoir atteint 4 % pendant la nuit. Les rendements à deux ans ont également progressé à 4,9080 %, un nouveau sommet en 15 ans.

Les investisseurs prévoient toujours majoritairement que la Fed augmente les taux de 25 points de base lors de sa prochaine réunion à la fin du mois, mais les attentes d'une hausse plus importante de 50 points de base ont augmenté. La probabilité que le taux directeur de la Fed, actuellement fixé dans la fourchette de 4,5 % à 4,75 %, puisse culminer au-dessus de la fourchette de 5,5 % s'est établie à 53 %, contre 41,5 % le 28 février, selon l'outil Fed du CME.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré qu'il était enclin à "pousser plus haut ma politique" après qu'un récent rapport du gouvernement ait montré que l'indice d'inflation préféré de la Fed s'est accéléré en janvier pour atteindre un taux annuel de 5,4 %, soit plus du double de l'objectif de 2 % de la Fed et légèrement plus rapide que le mois précédent.

Sur le marché des devises, le Dollar Index américain, qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises majeures, a gagné 0,2% à 104,6.

L'euro a perdu 0,2 % à 1,0646 $, annulant une partie d'un gain de 0,8 % dans la nuit, l'inflation allemande plus chaude que prévu ajoutant à la pression sur la Banque centrale européenne pour augmenter les taux.

Dans le monde des cryptomonnaies, les actions de Silvergate Capital ont plongé de 28 % après que la banque axée sur les cryptomonnaies a déclaré qu'elle retardait son rapport annuel et évaluait sa capacité à poursuivre ses activités.

Les prix du pétrole sont restés largement stables jeudi, après avoir augmenté de 1% la veille en raison de l'optimisme sur la reprise de la Chine. Le pétrole brut américain s'est maintenu à 77,67 $ le baril. Le pétrole brut Brent est resté largement inchangé à 84,34 $ le baril.

L'or était légèrement en baisse. L'or au comptant s'est négocié à 1832,53 $ l'once. [GOL/]