Le rallye du dollar s'arrête alors que l'appétit pour le risque revient

Les résultats optimistes de Home Depot et United Airlines, ainsi que l'optimisme entourant l'assouplissement de la répression de la Chine à l'égard des technologies et du COVID-19, ont contribué à relever le sentiment de risque.

L'indice monétaire du dollar américain, qui suit le billet vert contre six devises principales, a baissé de 0,7 % à 103,39, son plus bas niveau depuis le 6 mai. L'indice a atteint son plus haut niveau depuis deux décennies la semaine dernière, soutenu par une Réserve fédérale faucon et des inquiétudes quant aux retombées économiques mondiales du conflit Russie-Ukraine.

"L'humeur des marchés s'est considérablement améliorée par rapport à la semaine dernière, la plupart des classes d'actifs rebondissant et retraçant les mouvements observés la semaine dernière", a déclaré Brad Bechtel, responsable mondial des changes chez Jefferies, dans une obligation aux clients.

"Le résultat est un rallye des actions et une liquidation des titres à revenu fixe avec presque toutes les devises du monde qui se renforcent contre le dollar", a déclaré Bechtel.

Le dollar est resté faible après que des données ont montré que les ventes au détail américaines ont solidement augmenté en avril, les consommateurs ayant acheté des véhicules à moteur dans un contexte d'amélioration de l'offre et fréquenté les restaurants, ne montrant aucun signe de relâchement de la demande malgré une inflation élevée.

Les intervenants de la Fed mardi, y compris le président Jerome Powell à 1800 GMT, seront surveillés de près pour tout indice sur la possibilité que les attentes de taux à court terme deviennent encore plus agressives.

GRAPHIQUE : Le dollar prend un peu de repos :

L'euro était en hausse de 1,05 % à 1,0541 $, prolongeant son rebond depuis un plus bas de cinq ans touché la semaine dernière, et mettant plus de distance entre la monnaie commune et la parité avec le dollar américain.

La devise, qui a bénéficié de la déclaration lundi du responsable de la politique de la BCE, François Villeroy de Galhau, selon laquelle un euro faible pourrait menacer la stabilité des prix dans le bloc monétaire, a augmenté après les commentaires bellicistes du chef de la banque centrale néerlandaise, Klaas Knot.

M. Knot a déclaré que non seulement la Banque centrale européenne devait relever ses taux de 25 points de base en juillet, mais qu'elle était également prête à envisager une hausse plus importante si l'inflation s'avérait plus élevée que prévu.

"Nous pensons que la vente de l'euro commence à être étirée", a déclaré Shaun Osborne, stratège en chef des devises à la Banque Scotia.

La livre sterling a également profité de la faiblesse du dollar pour bondir de 1,29 % et atteindre son plus haut niveau depuis le 5 mai, après que de solides données sur le marché du travail aient renforcé les attentes selon lesquelles la Banque d'Angleterre continuerait à augmenter les taux pour lutter contre l'inflation.

Le dollar australien, considéré comme un indicateur liquide de l'appétit pour le risque, a augmenté de 0,73 %.

La banque centrale australienne a envisagé une hausse plus importante des taux d'intérêt lors de sa réunion de mai, selon le procès-verbal publié mardi, ce qui laisse fortement présager une nouvelle hausse en juin.

Le yuan offshore chinois a gagné 0,8 % après une chute vertigineuse qui l'a fait baisser d'environ 7 % depuis la mi-avril.

Mardi, Shanghai a enregistré trois jours consécutifs sans nouveaux cas de COVID-19 en dehors des zones de quarantaine, une étape qui, dans d'autres villes, a signalé le début de la levée des restrictions.

Pendant ce temps, le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie du monde, était en hausse de 2,23 % à 30 497,41 $, car il a continué à se stabiliser après avoir plongé sous le niveau de 30 000 $ la semaine dernière.