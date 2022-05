Le rallye du dollar s'arrête, les rivaux poursuivent leur timide reprise

Un commentaire belliciste du chef de la banque centrale néerlandaise, Klaas Knot, a permis à l'euro de repasser au-dessus de 1,05 $ pour la première fois depuis jeudi, balayant les craintes que la monnaie commune soit sur le point d'atteindre la parité avec le dollar.

Knot a déclaré que non seulement la Banque centrale européenne devait procéder à une hausse de 25 points de base en juillet, mais que la banque centrale était également prête à envisager une hausse plus importante si l'inflation s'avérait plus élevée que prévu.

Suite à ces commentaires, l'euro a rapidement doublé ses gains pour atteindre 0,8 % à 1,0527 $.

La monnaie avait déjà bénéficié du fait que François Villeroy de Galhau, responsable de la politique de la BCE, avait affirmé lundi qu'un euro faible pourrait menacer la stabilité des prix dans le bloc monétaire.

Les craintes que l'escalade des tensions avec la Russie puisse conduire à un embargo sur le gaz, à une récession dans la zone euro et empêcher la BCE de relever ses taux d'intérêt, ont pesé sur les perspectives de la monnaie commune.

La livre sterling a également profité de la faiblesse du dollar pour remonter à son plus haut niveau depuis le 5 mai après que de solides données sur le marché du travail aient renforcé les attentes selon lesquelles la Banque d'Angleterre continuerait à relever ses taux pour lutter contre l'inflation.

Le dollar australien a augmenté de 0,87 % à 0,7032 $, se remettant davantage d'un plus bas de deux ans touché la semaine dernière, et pourrait recevoir un coup de pouce supplémentaire des prévisions de taux d'intérêt si les données salariales dépassent les attentes mercredi.

La banque centrale d'Australie a envisagé une hausse plus importante des taux d'intérêt lors de sa réunion de mai, selon le procès-verbal publié mardi, ce qui laisse fortement entendre qu'elle procédera à une nouvelle hausse en juin.

Le yuan offshore chinois a gagné 0,68% après une chute brutale qui l'a fait baisser d'environ 7% depuis la mi-avril.

Malgré toute la pression à court terme, on s'attend à ce que la force du billet vert reste un élément moteur en 2022, alors que la Réserve fédérale américaine met en œuvre un nouveau cycle de resserrement monétaire.

Les intervenants de la Fed mardi, y compris le président Jerome Powell à 1800 GMT, seront surveillés de près pour tout indice sur la possibilité que les prévisions de taux à court terme deviennent encore plus agressives.

Le répit de la devise américaine a fait reculer le Dollar Index de 0,62 % à 103,52, soit près de 1,5 % en dessous du sommet de 105,010 atteint la semaine dernière et datant de deux décennies.

"Le dollar s'est replié après une très forte série de gains, il s'est surtout stabilisé à un niveau élevé", a déclaré Lee Hardman, analyste des devises chez MUFG Bank.

Hardman a déclaré qu'il était difficile de voir un changement dans les fondamentaux qui soulevaient le dollar dans un contexte d'inquiétudes sur la croissance économique mondiale.

"Le principal moteur est que l'économie américaine est plus performante que le reste du monde", a-t-il déclaré, en soulignant les inquiétudes concernant la zone euro et la Chine en particulier.