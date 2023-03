Le rand sud-africain atteint son niveau le plus bas depuis plusieurs années après le témoignage de M. Powell

Aujourd'hui à 08:08 Partager

Le rand sud-africain a fortement baissé dans la nuit et a atteint son plus bas niveau en près de trois ans tôt mercredi, après les commentaires hawkish du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell et les données sud-africaines montrant une forte contraction de l'économie.

A 0630 GMT, le rand s'échangeait à 18,6000 pour un dollar, légèrement plus faible que son niveau de clôture de mardi et le plus bas qu'il ait atteint depuis mai 2020 dans les premiers mois de la pandémie COVID-19. Le principal moteur a été l'avertissement de Powell la veille, selon lequel les taux d'intérêt américains pourraient devoir augmenter encore plus rapidement et plus fortement que prévu pour contenir l'inflation, a déclaré ETM Analytics dans une note de recherche. Ses commentaires ont poussé le dollar à des sommets plurimensuels contre la plupart des autres grandes monnaies mercredi. La chute du rand a été aggravée par les chiffres du produit intérieur brut (PIB) publiés mardi qui ont montré que l'économie sud-africaine s'est contractée plus que prévu au quatrième trimestre de l'année dernière. Si elle se contracte à nouveau au cours du trimestre actuel, l'Afrique du Sud sera en récession. "Un ZAR fort dépendait fortement de la perte de vitesse de l'USD, mais les chances que cela se produise à court terme se sont évaporées", a déclaré ETM. L'obligation de référence 2030 du gouvernement était légèrement plus faible dans les premières transactions, avec un rendement en hausse de 2 points de base à 10,190%.