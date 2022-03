Le rand sud-africain augmente en raison de la vigueur des prix des matières premières

A 0630 GMT, le rand s'échangeait à 15,2575 contre le dollar, soit 0,25% de plus que sa précédente clôture.

L'exposition plus importante de l'Afrique du Sud aux matières premières, notamment l'or, le platine et le palladium, a permis de limiter les pertes de la monnaie, alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine réduit l'appétit des investisseurs pour les actifs plus risqués.

L'or s'est maintenu après avoir atteint un pic de 19 mois mardi, tandis que le palladium et le platine ont progressé.

Dans son pays, Eskom a déclaré qu'elle avait l'intention de doubler l'ampleur des coupures de courant après avoir subi de nouvelles pannes dans ses unités de production.

Les fréquentes coupures de courant ont freiné la croissance économique de l'Afrique du Sud ces dernières années.

Dans le domaine des titres à revenu fixe, le rendement de l'obligation d'État de référence 2030 a baissé de 4,5 points de base à 10,215 %, reflétant la fermeté des prix.