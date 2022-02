Le rand sud-africain chute brutalement alors que la Russie attaque l'Ukraine

Le sentiment des investisseurs a également été atténué par Fitch Ratings qui a souligné les difficultés à contenir les dépenses et a averti que la forte croissance récente des revenus pourrait s'avérer temporaire, en réponse au budget 2022 présenté mercredi.

A 0555 GMT, le rand s'échangeait à 15,2800 contre le dollar, soit environ 0,9% de moins que son niveau de clôture de mercredi.

Les actions mondiales ont plongé, tandis que le dollar, l'or et les prix du pétrole ont grimpé en flèche.

Dans la nuit, le président russe Vladimir Poutine a autorisé ce qu'il a appelé une opération militaire spéciale dans l'est de l'Ukraine, mais le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré sur Twitter que la Russie avait lancé une "invasion à grande échelle".

Vers 0930 GMT, Statistics South Africa publiera l'indice des prix à la production (PPI) de janvier, fournissant ainsi de nouveaux indices sur les pressions inflationnistes dans l'économie la plus industrialisée d'Afrique. Les économistes interrogés par Reuters prévoient une baisse de l'IPP à 10,5 %, contre 10,8 % en décembre.

A partir de 1030 GMT, le ministre des Finances Enoch Godongwana s'adressera aux législateurs sur le budget, qui prévoit que la dette publique culminera plus tôt et à un niveau plus bas que prévu.