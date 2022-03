Le rand sud-africain chute en raison du conflit Ukraine-Russie

A 0630 GMT, le rand s'échangeait à 15,4000 contre le dollar, soit 0,64% de moins que sa clôture de vendredi.

L'Afrique du Sud est un riche pays exportateur de matières premières et la hausse des prix des métaux précieux comme l'or et le platine a permis de limiter les pertes de la monnaie alors que le conflit Ukraine-Russie coupe l'appétit des investisseurs pour des actifs plus risqués.

"Les marchés des changes restent à la merci de l'évolution de la situation géopolitique", ont écrit les analystes de Nedbank dans une obligation. "Le rand est resté relativement résilient pendant la majeure partie de ce scénario, même si les gains ont été limités et non durables."

Les combats en Ukraine se sont intensifiés au cours du week-end et les tentatives de cessez-le-feu pour permettre aux civils d'évacuer la ville assiégée de Mariupol semblent avoir échoué jusqu'à présent.

Les marchés se préparent aux retombées de la hausse des prix des produits de base, en particulier une inflation plus élevée qui pourrait pousser la Réserve fédérale américaine et d'autres banques centrales à resserrer rapidement leur politique monétaire, au moment même où le monde sort de son marasme pandémique.

Sur le front local, l'accent sera mis cette semaine sur les données du produit intérieur brut pour le quatrième trimestre de 2021, attendues mardi, ainsi que sur les chiffres de l'industrie minière et manufacturière de janvier, jeudi.

Dans les titres à revenu fixe, le rendement de l'obligation d'État de référence 2030 a augmenté de 3,5 points de base à 9,715 %, reflétant la faiblesse des prix.