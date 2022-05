Le rand sud-africain chute en raison du renforcement du dollar

À 6 h 17 GMT, le rand s'échangeait à 16,1400 contre le dollar, soit 0,76 % de moins que sa clôture précédente.

La flambée de l'inflation, la guerre en Ukraine et le resserrement des contrôles contre le COVID-19 à Pékin et à Shanghai, ont laissé les investisseurs dans l'incertitude sur de nombreux points, mais ils sont sûrs que les taux d'intérêt américains vont augmenter - et que le dollar va suivre.

Un dollar plus fort rend les actifs à haut rendement mais plus risqués comme le rand moins attractifs pour les investisseurs.

Cette semaine, l'attention locale se portera sur les chiffres de l'industrie minière et manufacturière du mois de mars, qui doivent être publiés jeudi et qui donneront un aperçu de l'état de l'économie au premier trimestre.

Les obligations d'État se sont affaiblies en même temps que la monnaie, le rendement de l'instrument arrivant à échéance en 2030 ayant augmenté de 5,5 points de base pour atteindre 10,145 %.