Le rand sud-africain commence la semaine sur un pied d'égalité avec le dollar

Aujourd'hui à 17:24 Partager

Le rand sud-africain a chuté dans les premiers échanges lundi alors que le dollar a progressé, au début d'une semaine où les échanges pourraient être plus minces et les conditions de marché plus volatiles en raison des jours fériés à venir.

A 0625 GMT, le rand s'échangeait à 18,1350 pour un dollar, en baisse d'environ 0,2% par rapport à la clôture de vendredi. La devise américaine était en hausse de 0,1% contre un panier de rivaux. L'Afrique du Sud célèbre la fête de la liberté jeudi, et le lundi suivant étant un autre jour férié, la fête des travailleurs, de nombreux traders locaux seront absents de leur bureau à partir de la fermeture du marché mercredi jusqu'à mardi prochain. "Il serait logique que les conditions du marché soient beaucoup plus minces cette semaine", a déclaré ETM Analytics dans une note de recherche. Les données économiques de cette semaine comprennent l'indicateur principal du cycle économique de la banque centrale pour février mardi, l'indice des prix à la production de mars mercredi, et les chiffres de la masse monétaire, du commerce et du budget de mars vendredi. "Bien qu'aucune de ces données n'ait d'impact sur le marché, elles pourraient exercer une certaine influence dans des conditions de marché tendues", a déclaré ETM Analytics. Sur les marchés mondiaux, l'attention s'est portée sur une série de réunions de politique des banques centrales qui pourraient indiquer dans quel délai les fortes augmentations des taux d'intérêt au niveau mondial pourraient prendre fin. L'obligation d'État de référence 2030 de l'Afrique du Sud était légèrement plus faible dans les premières transactions, avec un rendement en hausse de 1,5 point de base à 10,135%.