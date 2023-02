Le rand sud-africain est stable dans les premiers échanges, les actions baissent.

A 0742 GMT, le rand s'échangeait à 18,2550 contre le dollar, soit 0,08% de moins que sa précédente clôture.

"Le rand s'est stabilisé et a récupéré une fois de plus ses niveaux les plus faibles pour la deuxième session de négociation consécutive, tandis que les obligations ont également récupéré un peu de terrain perdu", a déclaré ETM Analytics dans une note.

Le chien de garde mondial, le Groupe d'action financière (GAFI), qui fixe les normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement illicite, pourrait ajouter l'Afrique du Sud à sa "liste grise" vendredi.

L'ajout à cette liste serait un coup dur pour la réputation de l'Afrique du Sud et pourrait nuire aux prix des actifs locaux, car les pays figurant sur la liste grise font l'objet d'une surveillance accrue de la part du GAFI, qui craint qu'ils ne présentent un risque plus élevé de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Sur le marché boursier, l'indice Top-40 et l'indice plus large all-share ont baissé d'environ 0,7 % dans les premiers échanges.

L'obligation de référence 2030 du gouvernement était plus forte dans les premières transactions, avec un rendement en baisse de 6 points de base à 10,055%.