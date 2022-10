Le rand sud-africain fait une pause ; l'appétit fragile pour le risque semble peser

Le rand a baissé d'environ 1% par rapport au dollar américain mercredi, alors que la devise américaine a progressé parallèlement à la hausse des rendements du Trésor.

À 0650 GMT, le rand s'échangeait à 18,3075 contre le dollar, près de sa clôture précédente de 18,3100.

"Une Fed faucon, le chaos de la politique britannique et des données d'inflation plus élevées au Royaume-Uni et dans la zone euro pèsent sur le sentiment de risque", a déclaré Andre Cilliers, stratège des devises chez TreasuryONE, dans une note de recherche.

Les données sud-africaines de mercredi ont montré que l'inflation a légèrement diminué en septembre, à 7,5 % en glissement annuel contre 7,6 % en août, conformément aux prévisions des analystes. Mais les ventes au détail ont été moins bonnes que prévu, avec une croissance de 2,0 % en août, alors que les économistes tablaient sur une croissance de 4,2 %.

Aucune publication de données économiques nationales majeures n'est prévue pour jeudi.

L'obligation de référence 2030 du gouvernement était légèrement plus faible dans les premières transactions, le rendement augmentant de 4 points de base à 10,910 %.