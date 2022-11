Le rand sud-africain glisse alors que le dollar américain se stabilise

A 0618 GMT, le rand s'échangeait à 17,7725 contre le dollar, soit 0,18% de moins que sa précédente clôture.

"Le rand a brièvement cassé sous les 17,70 rands la nuit dernière, mais étant donné le grand mouvement que nous avons vu ces deux derniers jours et une bonne demande des importateurs, nous nous attendons à ce que le rand se consolide pour le moment", a déclaré Andre Cilliers, stratège des devises chez TreasuryONE, dans une note de recherche.

Le Dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport à six rivaux, a connu une dernière hausse de 0,181% à 110,41.

"Le dollar se maintient après deux jours de lourdes pertes alors que les marchés se concentrent maintenant sur les données cruciales de l'IPC américain de jeudi", a ajouté M. Cilliers.

Les investisseurs garderont également un œil sur les élections américaines de mi-mandat qui se dérouleront plus tard dans la journée. On prévoit une victoire des Républicains et, par conséquent, un blocage du Congrès. Un résultat concluant pourrait prendre des jours.

L'obligation de référence 2030 du gouvernement était en baisse dans les premières transactions, avec un rendement en hausse de 2 points de base à 10,570%.