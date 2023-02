Le rand sud-africain glisse alors que le dollar progresse en raison des inquiétudes concernant la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis.

A 0644 GMT, le rand s'échangeait à 18,2350 contre le dollar, soit 0,3% de plus que sa précédente clôture.

Le Dollar Index, qui mesure la monnaie par rapport à six rivaux, était en dernière position avec une hausse de 0,13% à 103,93 après les données de jeudi montrant que les demandes hebdomadaires de chômage aux États-Unis ont baissé de manière inattendue et que les prix mensuels à la production ont augmenté le plus en sept mois en janvier.

"Ce qui semblait être un pivot inébranlable dans la politique monétaire mondiale n'est plus aussi clair. Une inflation plus forte que prévu aux États-Unis et des pressions renouvelées sur l'offre mondiale... suggèrent que le pivot mondial pourrait être repoussé de quelques mois", a déclaré ETM Analytics dans une note de recherche.

Le rand, sensible au risque, se tourne souvent vers les moteurs mondiaux tels que la politique monétaire américaine en l'absence de données économiques locales majeures.

Les investisseurs locaux vont marcher sur une corde raide avant l'annonce du budget par le ministre des finances sud-africain la semaine prochaine.

L'obligation de référence 2030 du gouvernement sud-africain était un peu plus faible dans les premières transactions, avec un rendement en hausse de 1,5 point de base à 10,040 %.