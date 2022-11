Le rand sud-africain glisse alors que les traders attendent les élections de mi-mandat aux États-Unis.

A 0714 GMT, le rand s'échangeait à 17,7400 contre le dollar, soit 0,16% de moins que sa précédente clôture.

"Les élections de mi-mandat aux États-Unis occupent le devant de la scène et sont très serrées", a écrit ETM Analytics dans une note de recherche.

Les résultats des élections décideront si les démocrates perdent ou conservent le contrôle du Congrès à mi-parcours du mandat du président Joe Biden, les investisseurs s'attendant à des gains républicains.

ETM Analytics a déclaré que le dollar pourrait étendre ses pertes mercredi, surtout si les Républicains gagnent la majorité au Sénat et contrôlent davantage la Chambre.

Sur le marché boursier, le Top-40 et l'indice plus large all-share ont augmenté de plus de 0,5 % dans les premiers échanges.

L'obligation de référence 2030 du gouvernement était plus ferme dans les premiers échanges, avec un rendement en baisse de 2,5 points de base à 10,505 %.