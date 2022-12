Le rand sud-africain glisse au début d'une semaine de données chargée

A 0600 GMT, le rand s'échangeait à 17,3975 contre le dollar, environ 0,2% plus faible que sa clôture de vendredi.

Le dollar était en hausse d'environ 0,1 % par rapport à un panier de devises, soutenu par les inquiétudes de la Réserve fédérale américaine qui pourrait maintenir les taux plus élevés plus longtemps en raison des signes de pressions inflationnistes persistantes.

Le rand, sensible au risque, est très sensible aux changements de sentiment des investisseurs mondiaux et aux perspectives de la politique monétaire américaine.

Cette semaine, les données nationales qui pourraient influencer le rand comprennent la production minière d'octobre mardi, l'inflation des consommateurs de novembre et les ventes au détail d'octobre mercredi, et l'inflation des producteurs de novembre jeudi. Les données sur la confiance des entreprises sont également attendues.

La Fed et la Banque centrale européenne tiennent également leurs réunions politiques cette semaine.

L'obligation de référence 2030 du gouvernement sud-africain a légèrement progressé dans les premiers échanges, le rendement ayant baissé de 3 points de base à 10,44 %.