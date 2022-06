Le rand sud-africain glisse sur fond de craintes mondiales de récession

À 7 h 05 GMT, le rand s'échangeait à 16,0225 contre le dollar, en baisse de 0,14 % par rapport à sa clôture précédente.

Le Dollar Index, qui mesure la monnaie contre six pairs, était en hausse de 0,52% et s'échangeait à 104,42, récupérant une partie de ses pertes après avoir glissé à un plus bas d'une semaine suite à la hausse des taux de la Réserve fédérale mercredi.

Les décideurs politiques du monde entier ont adopté une position agressive pour lutter contre l'inflation, la Suisse et la Grande-Bretagne ayant suivi l'exemple des États-Unis en augmentant les taux jeudi.

Sur le marché boursier, l'indice Top-40 était en baisse de 1,65% tandis que l'indice plus large all-share a chuté de 1,51% dans les premiers échanges.

L'obligation de référence 2030 du gouvernement était légèrement en hausse dans les premiers échanges, avec un rendement en baisse de 4,5 points de base à 10,210 %.