Le rand sud-africain a progressé dans les premiers échanges mercredi, alors que les données moroses sur l'emploi ont mis le dollar sur la défensive avant l'annonce des taux d'intérêt de la Réserve fédérale qui donnera le ton aux marchés mondiaux.

A 0645 GMT, le rand s'échangeait à 18,4000 contre le dollar, environ 0,4% plus fort que son niveau de clôture de mardi.

Le dollar était en baisse de plus de 0,1% contre six rivaux après que les données aient montré mardi que les ouvertures d'emplois aux États-Unis ont diminué pour un troisième mois en mars et que les licenciements ont augmenté pour atteindre le niveau le plus élevé en plus de deux ans.

La Fed devrait augmenter ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de la conclusion de sa réunion de deux jours mercredi, les investisseurs cherchant des signes indiquant que la banque centrale américaine fera une pause dans ses augmentations de taux.

Aucune donnée économique majeure n'étant attendue en Afrique du Sud mercredi, le rand devrait refléter les mouvements sur les marchés étrangers.

L'obligation d'État de référence 2030 de l'Afrique du Sud a peu changé dans les premières transactions, le rendement a diminué de 0,5 point de base à 10,190%.