Le rand sud-africain prolonge son rallye

À 0719 GMT, le rand était en hausse de 0,24% contre le dollar à 17,3225.

"Les perspectives pour le rand se sont considérablement améliorées, et la performance de cette dernière semaine est un signe des choses à venir", a écrit ETM Analytics dans une note de recherche.

Sur le marché boursier, le Top-40 et les indices plus larges all-share ont augmenté de plus de 2 % dans les premiers échanges.

L'obligation de référence 2030 du gouvernement était plus forte dans les premières transactions, avec un rendement en baisse de 12 points de base à 10,160 %.