Le rand sud-africain a glissé face au dollar vendredi, le sentiment de risque s'étant affaibli après que Donald Trump a accepté l'investiture du candidat républicain à l'élection présidentielle américaine.

À 0801 GMT, le rand s'échangeait à 18,3525 contre le dollar, soit 0,6% de moins que sa clôture précédente.

L'indice du dollar était en hausse de 0,18% contre un panier de devises, poussé à la hausse par la possibilité d'une présidence Trump.

"Le rand est plus faible... ce matin, ce qui s'aligne avec des devises EM (marchés émergents) plus faibles alors que le sentiment de risque se dégrade", a déclaré Andre Cilliers, stratège en devises chez TreasuryONE.

"Le renforcement du dollar et les craintes d'une guerre commerciale plus large entre les États-Unis et la Chine pèsent sur le sentiment du marché."

Sur le marché boursier, l'indice Top-40 était en baisse de 0,8 %.

L'obligation d'État de référence 2030 de l'Afrique du Sud était plus faible dans les premières transactions, avec un rendement en hausse de 3 points de base à 9,625%.