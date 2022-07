Le rand sud-africain reste stable alors que les investisseurs attendent la réunion de la Fed

À 7 h 07 GMT, le rand s'échangeait à 16,7600 par dollar, près de sa clôture précédente de 16,7650.

L'indice du dollar, qui suit le billet vert contre six autres grandes devises, était en légère hausse à 106,48.

La Fed conclura une réunion de deux jours mercredi, alors que les marchés tentent de déterminer à quel moment les décideurs politiques pourraient interrompre leurs efforts pour combattre l'inflation galopante dans un contexte de nuages de ralentissement économique.

En Afrique du Sud, les chiffres de la banque centrale ont montré qu'un indicateur composite du cycle économique avait baissé de 0,7 % en mai. L'indicateur combine des données telles que les ventes de véhicules, la confiance des entreprises et la masse monétaire.

Sur le marché boursier, l'indice Top-40 et l'indice all-share plus large ont tous deux augmenté de plus de 0,5 % dans les premiers échanges.

L'obligation de référence 2030 du gouvernement a augmenté dans les premiers échanges, avec un rendement en baisse de 3 points de base à 10,490 %.