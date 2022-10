Le rand sud-africain reste stable dans les premiers échanges

A 0646 GMT, le rand s'échangeait à 18,1450 contre le dollar, soit 0,03% de plus que sa précédente clôture.

L'indice du dollar américain était en hausse de 0,018% à 112,83, après avoir atteint son plus bas niveau autour de 110 la semaine dernière et s'être rapproché de son plus haut niveau en 20 ans, à 114,78, le mois dernier.

"La paire semble donc prête à tester ses sommets de septembre autour de 18,2200 dans les prochains jours, dont la rupture ouvrirait la porte à une poursuite de la tendance haussière vers 18,5000 et potentiellement au-delà", ont déclaré les économistes d'ETM Analytics.

L'obligation de référence 2030 du gouvernement était légèrement plus faible dans les premières transactions, avec un rendement en hausse de 1,5 point de base à 10,650%.