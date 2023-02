Le rand sud-africain reste stable ; la politique fiscale est au centre des préoccupations cette semaine

À 0645 GMT, le rand s'échangeait à 18,0500 par dollar, non loin de sa clôture précédente de 18,0375.

Le dollar a également peu changé contre un panier de devises mondiales.

Le ministre des Finances, Enoch Godongwana, prononcera mercredi son discours sur le budget 2023.

En plus de présenter des prévisions actualisées sur les recettes, les dépenses et la croissance économique, il devrait exposer un plan pour que le gouvernement prenne en charge une partie de la dette de la compagnie d'électricité publique en difficulté Eskom.

La semaine dernière, un sondage Reuters prévoyait que le déficit budgétaire consolidé se réduirait à 4,5 % du produit intérieur brut (PIB) pour l'année fiscale débutant en avril et à 4,4 % du PIB pour l'année suivante, contre 4,8 % du PIB en 2022/23.

Cette semaine également, le chien de garde mondial qu'est le Groupe d'action financière (GAFI), qui fixe les normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement illicite, pourrait ajouter l'Afrique du Sud à sa "liste grise" lors de réunions prévues à Paris.

L'ajout à cette liste serait un coup dur pour la réputation de l'Afrique du Sud et pourrait nuire aux prix des actifs locaux, car les pays figurant sur la liste grise font l'objet d'une surveillance accrue de la part du GAFI, qui craint qu'ils ne soient plus exposés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.

L'obligation de référence 2030 du gouvernement était légèrement plus forte dans les premières transactions, avec un rendement en baisse de 1,5 point de base à 10,100 %.