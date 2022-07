Le rand sud-africain reste stable, les investisseurs attendant de nouvelles indications des banques centrales.

À 0950 GMT, le rand s'échangeait à 16,3500 contre le dollar, avec à peine un mouvement par rapport à sa clôture précédente.

Le Dollar Index, qui mesure le dollar par rapport aux six principales devises, a augmenté d'environ 0,5% à 105,61 après avoir terminé la journée de lundi largement inchangée.

Les traders attendaient les minutes de la Fed de mercredi et les données sur les emplois non agricoles et le chômage de vendredi pour trouver une nouvelle direction, a déclaré Andre Cilliers, stratège des devises chez TreasuryONE, dans une obligation.

La Fed va probablement procéder à une nouvelle hausse de 75 points de base (pb) en juillet, suivie d'une hausse de 50 pb en septembre, et ne reviendra pas à des mouvements d'un quart de point de pourcentage avant novembre au plus tôt, selon un sondage Reuters.

Sur le marché boursier, l'indice Top-40 et l'indice plus large all-share ont baissé d'environ 0,5 % chacun dans les premiers échanges.

L'obligation de référence 2030 du gouvernement était plus faible dans les premiers échanges, avec un rendement en hausse de 0,5 point de base à 10,485 %.