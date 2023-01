Le rand sud-africain reste stable, les investisseurs se concentrant sur les minutes de la Fed.

À 0722 GMT, le rand s'échangeait à 16,9800 contre le dollar, peu de changement par rapport à sa précédente clôture de 16,9775.

Le procès-verbal de la réunion de décembre de la Fed doit être publié mercredi.

Le rand, sensible au risque, a connu une année 2022 volatile, car des facteurs intérieurs tels que des coupures de courant, des grèves portuaires et des troubles politiques ont pesé sur la monnaie, en plus des événements économiques et géopolitiques ailleurs.

Le rand est très sensible aux facteurs mondiaux tels que la politique monétaire américaine.

Sur le marché boursier, l'indice Top-40 était en hausse de 0,4 %, tandis que l'indice plus large all-share était en hausse de près de 0,3 % dans les premiers échanges.

L'obligation de référence 2030 du gouvernement était plus faible dans les premiers échanges, avec un rendement en hausse de 2,5 points de base à 10,210 %.