Le rand sud-africain s'affaiblit alors que le dollar est sur le devant de la scène

Le procès-verbal de la Réserve fédérale mercredi a indiqué que les taux d'intérêt américains resteraient plus élevés pendant plus longtemps, ce qui a stimulé le dollar et nui aux devises des marchés émergents comme le rand.

À 0630 GMT, le rand s'échangeait à 16,7450 contre le dollar, en baisse d'environ 0,8 % par rapport à sa clôture précédente.

Aucune donnée économique nationale majeure n'étant prévue pour jeudi, la devise sud-africaine devrait s'inspirer des moteurs mondiaux.

Les ventes au détail de juin publiées mercredi ont enregistré une baisse surprise, ajoutant aux preuves que l'économie a mal fonctionné au deuxième trimestre.

La semaine prochaine, le calendrier des données est plus chargé avec l'inflation des consommateurs et des producteurs de juillet, le chômage du deuxième trimestre et un indicateur avancé du cycle économique.

L'obligation de référence 2030 du gouvernement sud-africain a peu changé dans les premiers échanges, le rendement ayant baissé de 0,5 point de base à 10,165 %.