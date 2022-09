Le rand sud-africain s'affaiblit alors que le dollar progresse en raison de la politique de la Fed.

A 0716 GMT, le rand s'échangeait à 18,1875 contre le dollar, soit 0,93% de moins que sa précédente clôture.

Le Dollar Index contre un panier de devises majeures a augmenté d'environ 0,4% à 114,600.

Le dollar atteint presque chaque jour de nouveaux sommets de deux décennies, ce qui maintient les devises des marchés émergents sur la sellette, ont déclaré les économistes d'ETM Analytics dans une note.

"Dès que l'USD (désormais extrêmement surévalué) perd son élan vers le haut - que ce soit en raison d'un changement de rhétorique de la Fed ou d'une normalisation du sentiment de risque découlant de développements positifs en Europe ou en Chine - le ZAR est prêt à en profiter", a déclaré ETM Analytics.

Sur le marché boursier, le Top-40 et les indices plus larges all-share ont chuté de plus de 2 % dans les premiers échanges.

L'obligation de référence 2030 du gouvernement était plus faible dans les premiers échanges, avec un rendement en hausse de 9,5 points de base à 10,875 %.