Le rand sud-africain s'affaiblit alors que le dollar rebondit

A 0642 GMT, le rand s'échangeait à 18,9550 contre le dollar, 0,67% plus faible que sa précédente clôture.

Le Dollar Index, qui mesure la monnaie par rapport à un panier de grands rivaux, a rebondi d'environ 0,4% à 113,50 et n'est pas loin de son plus haut niveau en 20 ans de 114,78.

"La volatilité devrait rester à l'ordre du jour pendant un certain temps encore, l'USD-ZAR semblant de plus en plus à l'aise autour de la barre des 18,0000", ont déclaré les économistes d'ETM Analytics dans une note.

L'obligation de référence 2030 du gouvernement est restée presque inchangée dans les premières transactions, avec un rendement de 10,805 %.