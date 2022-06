Le rand sud-africain s'affaiblit alors que le dollar trouve un soutien

(Reuters) - Le rand sud-africain s'est affaibli lundi en début d'échanges, le dollar, valeur refuge, ayant bénéficié d'une offre de sécurité de la part d'investisseurs méfiants, inquiets de la hausse des taux d'intérêt et du risque de récession mondiale.

A 0626 GMT, le rand s'échangeait à 15,8600 contre le dollar, en baisse de 0,38% par rapport à sa clôture précédente.

Le Dollar Index, qui mesure la monnaie par rapport à six rivaux, était légèrement en hausse à 104,050.

Le dollar augmente généralement en période d'incertitude, car les investisseurs préfèrent les actifs libellés en dollars aux actifs à rendement plus élevé, mais plus risqués, comme le rand.

Sur le marché boursier de Johannesburg, l'attention des investisseurs se portera sur les investisseurs technologiques et les poids lourds du marché Naspers Ltd et Prosus NV, suite à l'annonce de leur intention de vendre leur participation dans le géant chinois des logiciels Tencent Holdings Ltd pour financer un programme de rachat d'actions. Les actions de Tencent ont chuté de 2,5 % à la suite de cette nouvelle.

Naspers détient une participation majoritaire dans Prosus, qui à son tour détient 28,78% dans Tencent. Lundi, la société cotée en Afrique du Sud a annoncé une baisse de 16 % de son bénéfice annuel.

L'obligation de référence 2030 du gouvernement était légèrement en baisse dans les premières transactions, avec un rendement en hausse de 1,5 point de base à 10,275 %.