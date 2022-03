Le rand sud-africain s'affaiblit alors que les prévisions de hausse des taux américains font grimper le dollar.

À 0615 GMT, le rand s'échangeait à 14,9600 contre le dollar, soit environ 0,4 % de moins que sa clôture précédente.

Le dollar s'est renforcé après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, ait livré lundi son message le plus musclé à ce jour sur sa lutte contre l'inflation trop élevée, en annonçant un resserrement de la politique monétaire plus agressif que prévu.

Des taux plus élevés sur les marchés développés ont tendance à drainer les capitaux des marchés émergents à rendement plus élevé mais plus risqués comme l'Afrique du Sud, ce qui pèse sur leurs devises.

L'accent a également été mis sur les taux d'intérêt, la Banque de réserve sud-africaine devant annoncer sa décision sur le taux de rachat jeudi.

La banque centrale devrait relever son taux repo à 4,25 % pour tenter d'apaiser les risques inflationnistes, selon un sondage Reuters auprès d'économistes qui ont déclaré que les prix pourraient augmenter plus rapidement qu'ils ne l'avaient prévu avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Avant cela, Statistics South Africa publiera mercredi les chiffres de l'inflation des prix à la consommation de février.

Les obligations d'État ont également faibli, le rendement de l'échéance de référence 2030 ayant augmenté de 13 points de base pour atteindre 9,785 %.