Le rand sud-africain s'affaiblit après que la Fed ait fait preuve de réticence à l'égard du ralentissement des hausses de taux.

À 0700 GMT, le rand s'échangeait à 18,2900 contre le dollar, soit 0,11% de moins que sa clôture précédente.

La Fed a augmenté ses taux d'intérêt de 75 points de base mercredi et a déclaré que sa lutte contre l'inflation nécessiterait une nouvelle hausse des coûts d'emprunt.

Le président de la Fed, Jerome Powell, s'exprimant lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion de politique générale, a déclaré qu'il était "très prématuré" de discuter du moment où la Fed pourrait interrompre ses hausses de taux, ce qui a semé la panique sur les marchés.

"La hausse de 75 points de base de la Fed a peut-être été évaluée, mais le risque de nombreuses autres hausses ne l'a pas été. L'aversion au risque est en hausse, et les devises à bêta plus élevé connaîtront une plus grande volatilité", a déclaré ETM Analytics dans une note de recherche.

Le Dollar Index, qui mesure la devise américaine par rapport à six devises principales, était stable à 112,14.

Les devises des marchés émergents, comme le rand, sensible au risque, sont très sensibles aux facteurs mondiaux comme la politique monétaire américaine.

Sur le marché boursier sud-africain, l'indice Top-40 était en baisse de 1,37 %, tandis que l'indice plus large all-share était en baisse de 1,28 % dans les premiers échanges.

L'obligation de référence 2030 du gouvernement était en baisse dans les premiers échanges, avec un rendement en hausse de 6 points de base à 10,780 %.