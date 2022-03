Le rand sud-africain s'affaiblit en raison de l'inflation galopante et des risques liés à l'Ukraine.

A 0650 GMT, le rand s'échangeait à 15,0725 contre le dollar, soit 0,18% de moins que sa précédente clôture.

Les investisseurs se sont préparés à un resserrement plus rapide des conditions monétaires après que les données de jeudi ont montré un bond annualisé de 7,9 % de l'inflation des consommateurs américains en février, la plus grande augmentation en 40 ans.

Le sentiment a également souffert de la prolongation de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, après que les discussions entre leurs ministres des affaires étrangères jeudi n'aient donné aucun signe de désescalade de leur conflit.

"Avec l'absence de progrès et l'assaut continu contre l'Ukraine et son peuple, les sanctions de l'Occident continueront d'arriver, ce qui devrait garantir que l'incertitude reste élevée sur les marchés et que tout rallye soit vulnérable", a déclaré Craig Erlam, analyste principal du marché chez OANDA.

Le rendement de l'obligation d'État de référence 2030 a baissé de 3 points de base à 9,870 %.