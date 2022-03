Le rand sud-africain s'affaiblit en raison de la baisse des prix des matières premières

Même si la monnaie sud-africaine est considérée comme un actif plus risqué, elle a gagné en faveur ces derniers jours alors que la hausse des prix de l'or, du palladium et du charbon a renforcé les perspectives de revenus d'exportation plus importants pour le pays riche en matières premières.

À 0610 GMT, le rand s'échangeait à 15,0800 contre le dollar, soit 0,43% de moins que sa clôture précédente.

Les prix de l'or ont chuté lundi, les attentes de hausse des taux américains ayant fait grimper les rendements du Trésor à leur plus haut niveau depuis un mois, tandis que les espoirs de progrès dans les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine ont renforcé l'attrait du métal jaune comme valeur refuge. Le palladium et le platine ont également chuté.

Les analystes de Nedbank ont déclaré que les marchés des changes restaient à la merci de l'évolution de la situation en Ukraine, mais l'attention était également portée cette semaine sur la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC).

Il est pratiquement certain que la réunion du FOMC de la banque centrale américaine commencera à relever les taux d'intérêt à partir de leur plancher pandémique, les investisseurs surveillant également les projections concernant la fréquence et l'ampleur des futures augmentations de taux.

On s'attend à ce que la Banque d'Angleterre porte ses taux à 0,75 % jeudi, la troisième hausse consécutive, et qu'elle en signale d'autres, le marché tablant sur un taux agressif de 2 % d'ici la fin de l'année.

Des taux plus élevés sur les marchés développés drainent souvent des capitaux hors des marchés émergents plus risqués comme l'Afrique du Sud, ce qui affecte leurs devises.

Dans le domaine des titres à revenu fixe, le rendement de l'obligation d'État de référence 2030 a augmenté de 2 points de base à 9,76 % dans les premières transactions, reflétant des prix plus faibles.