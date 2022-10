Le rand sud-africain s'affaiblit face à un dollar plus fort

A 0655 GMT, le rand s'échangeait à 17,9550 contre le dollar, soit 0,11% de moins que sa précédente clôture.

Le Trésor national a déclaré mercredi que les déficits de l'Afrique du Sud devraient se réduire plus rapidement qu'auparavant au cours des trois prochaines années, et que la dette se stabiliserait à un niveau inférieur, ce qui la mettrait dans une position plus forte pour faire face à tout choc économique futur.

Les économistes d'ETM Analytics ont déclaré dans une note de recherche que la forte progression du rand ne peut pas être entièrement attribuée au budget à moyen terme, mais plutôt aux paris croissants sur l'approche d'une pause et d'un pivot de la politique de la Réserve fédérale américaine.

"Si les signes d'une restriction budgétaire continue et les prévisions encourageantes du ratio dette/PIB dans la déclaration de politique budgétaire à moyen terme ont été bien accueillis, les investisseurs sont bien conscients des risques qui pèsent sur les perspectives optimistes du gouvernement", a ajouté ETM Analytics.

L'obligation de référence 2030 du gouvernement était plus faible dans les premières transactions, avec un rendement en hausse de 3 points de base à 10,760 %.