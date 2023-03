Le rand sud-africain s'affaiblit face à un dollar plus fort

À 0647 GMT, le rand s'échangeait à 18,2200 contre le dollar, soit 0,58% de moins que sa clôture précédente.

Le dollar était en hausse de près de 0,3 % par rapport à un panier de devises mondiales.

"Le débat actuel est de savoir si les résultats de l'inflation justifient que les taux d'intérêt restent plus élevés plus longtemps ou s'ils devront augmenter un peu plus que prévu", a déclaré ETM Analytics dans une note.

Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré mercredi qu'il était "ouvert d'esprit" sur une hausse des taux de 25 ou 50 points de base lors de la prochaine réunion de la banque centrale américaine.

Les actions devaient ouvrir en baisse à 0700 GMT, avec l'indice à terme Top-40 de la bourse des valeurs JSE en baisse d'environ 0,5%.

L'obligation de référence 2030 du gouvernement était plus faible dans les premières transactions, avec un rendement en hausse de 5 points de base à 10,140%.