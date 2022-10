Le rand sud-africain s'affaiblit par rapport au dollar, les actions glissent

Le rand sud-africain s'est affaibli mercredi alors que l'excitation du rallye de la veille dans les actions et les devises plus favorables au risque s'est dissipée et que le dollar américain a rebondi.

À 1651 GMT, le rand s'échangeait à 17,8550 contre le dollar, en baisse de 1,28% par rapport à sa clôture précédente.

Le Dollar Index, qui mesure le billet vert contre six autres grandes devises, a augmenté de 1,116% à 111,41, après avoir subi mardi son plus fort recul en plus de deux ans.

L'enquête PMI de S&P Global pour l'Afrique du Sud publiée jeudi a montré que l'activité du secteur privé national s'est contractée en septembre, l'augmentation des coupures d'électricité ayant entraîné les plus fortes baisses de production et de ventes de l'année.

Les actions de la Bourse de Johannesburg ont clôturé en baisse, l'indice de référence all-share et l'indice Top-40 ayant tous deux perdu 1,06 %.

L'obligation de référence 2030 du gouvernement était plus faible dans les transactions de l'après-midi, avec un rendement en baisse de 7,5 points de base à 10,715 %. (Reportage de Bhargav Acharya à Bengaluru et de Nellie Peyton à Dakar ; édition par Subhranshu Sahu, Kirsten Donovan)