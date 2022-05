Le rand sud-africain s'affermit alors que le dollar s'affaiblit

A 0615 GMT, le rand s'échangeait à 15,5400 contre le dollar, soit 0,38% de plus que sa précédente clôture.

Le dollar était sous pression lundi, les investisseurs ayant revu à la baisse les paris sur la hausse des taux américains et les craintes d'une récession mondiale s'étant un peu éloignées.

Cette semaine, l'attention locale se portera sur un certain nombre d'indicateurs économiques, notamment les données d'avril sur le crédit et la masse monétaire, les chiffres du chômage pour le premier trimestre 2022 et les chiffres de la balance commerciale d'avril - tous attendus mardi.

L'obligation de référence 2030 du gouvernement était plus faible dans les premières transactions, avec un rendement en hausse de 5,5 points de base à 9,775 %.