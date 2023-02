Le rand sud-africain s'arrête avant l'indice PMI de l'ensemble de l'économie

À 0600 GMT, le rand s'échangeait à 17,1000 contre le dollar, juste à côté de sa clôture précédente de 17,0975.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) S&P Global South Africa de janvier doit être publié à 0715 GMT.

La lecture de l'indice PMI reflète une légère expansion de l'activité du secteur privé en novembre et décembre, mais depuis le début de l'année, les experts sont devenus de plus en plus pessimistes sur les perspectives de croissance, sans aucun signe de réduction des coupures d'électricité paralysantes.

La semaine dernière, la banque centrale a réduit ses prévisions de croissance pour 2023 et 2024 à 0,3 % et 0,7 % respectivement, affirmant que les coupures d'électricité pourraient faire perdre jusqu'à 2 points de pourcentage à la croissance de cette année.

Le marché mondial s'est concentré sur les données sur l'emploi aux États-Unis, prévues plus tard dans la journée.

Les analystes s'attendent à ce que la croissance de l'emploi américain reste forte en janvier, mais un nouveau ralentissement anticipé des gains salariaux devrait rassurer la Réserve fédérale dans sa lutte contre l'inflation.