Le rand sud-africain se maintient à son plus haut niveau depuis 5 mois après la hausse du taux d'intérêt débiteur

A 0610 GMT, le rand s'échangeait à 14,5100 contre le dollar, largement inchangé par rapport à la clôture précédente et se négociant à des niveaux touchés pour la dernière fois en octobre 2021.

Jeudi, la Banque de réserve sud-africaine (SARB) a relevé son principal taux de prêt de 25 points de base pour le porter à 4,25 %, mais le Comité de politique monétaire, composé de cinq membres, était divisé en deux, deux membres préférant un mouvement plus important de 50 points de base.

Le résultat et le ton hawkish de la déclaration étaient conformes aux attentes des analystes et des marchés, a déclaré Carmen Nel, économiste et stratège macro chez Matrix Fund Managers, dans une obligation.

"Toutefois, il y a eu quelques surprises. Le fait que deux des cinq membres du Comité de politique monétaire aient voté en faveur d'une hausse de 50 pb... alors qu'une pause n'a pas été discutée, suggère qu'une hausse de 50 pb lors de l'une des réunions suivantes est devenue une possibilité distincte", a déclaré Nel.

Le rand a été l'une des devises émergentes les plus performantes depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a un mois. La hausse des prix des matières premières telles que l'or, le palladium, le platine et le charbon, dont bénéficie l'Afrique du Sud, riche en ressources, propose également un soutien.

Dans le domaine des titres à revenu fixe, le rendement de l'obligation d'État de référence 2030 a augmenté d'un seul point de base pour atteindre 9,61 %.