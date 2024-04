Le rand sud-africain s'est raffermi dans les premiers échanges lundi, après que les données de la banque centrale aient montré que les réserves étrangères avaient augmenté le mois dernier.

A 0809 GMT, le rand s'échangeait à 18,6100 contre le dollar américain, soit une hausse de 0,4% par rapport à la clôture précédente.

Le dollar était en baisse d'environ 0,04% par rapport à un panier de devises mondiales.

Les réserves étrangères nettes de l'Afrique du Sud ont augmenté à 57,513 milliards de dollars à la fin du mois de mars, contre 56,652 milliards de dollars en février, selon les données de la banque centrale. Les réserves brutes ont augmenté à 62,323 milliards de dollars en mars, contre 61,653 milliards de dollars en février.

D'autres données économiques locales seront publiées plus tard dans la semaine, notamment les chiffres de la production aurifère et minière de février et les chiffres de l'industrie manufacturière jeudi.

Sur le marché boursier, l'indice Top-40 et l'indice élargi all-share étaient en hausse de 0,38% dans les premiers échanges.

L'obligation d'État de référence 2030 de l'Afrique du Sud était plus faible dans les premières transactions, avec un rendement en hausse de 4 points de base à 10,565%.