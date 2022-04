Le rand sud-africain se redresse légèrement après une chute de deux semaines

A 0720 GMT, le rand s'échangeait à 15,9350 contre le dollar, soit 0,5% de plus que sa clôture de jeudi.

Il était toujours en voie de perdre plus de 1 % par rapport au dollar cette semaine, après avoir chuté de plus de 6 % la semaine dernière.

Le Dollar Index a atteint jeudi son plus haut niveau depuis 20 ans, soutenu par les paris sur la hausse des taux d'intérêt américains et les inquiétudes concernant la croissance en Europe et en Chine, avant de retomber vendredi.

Tôt vendredi, les données de la banque centrale ont montré que le crédit au secteur privé a augmenté de 5,89 % en glissement annuel en mars, ce qui est supérieur à la hausse de 3,62 % enregistrée en février. Plus tard dans la journée, les chiffres du budget et du commerce de mars doivent être publiés.

À la Bourse de Johannesburg, l'indice Top-40 était en hausse d'environ 2,2 % dans les premiers échanges. L'obligation de référence 2030 du gouvernement était également plus forte, le rendement ayant baissé de 3,5 points de base à 9,98 %.