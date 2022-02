Le rand sud-africain se renforce alors que l'attention se porte sur le budget national et non plus sur l'Ukraine

A 0635 GMT, le rand s'échangeait à 15,0272 contre le dollar, soit 0,2% de plus que sa précédente clôture.

Les monnaies plus risquées à travers le monde avaient vu les investisseurs fuir vers les monnaies refuges de l'Extrême-Orient et le dollar tard lundi et tôt mardi.

Mais, après une série de sanctions imposées par plusieurs pays mardi, il semblait qu'une guerre à grande échelle pourrait être évitée, ce qui a stimulé les devises plus risquées.

Tous les regards sont désormais tournés vers le budget annuel de l'Afrique du Sud qui sera présenté par le ministre des Finances Enoch Godongwana à 12H00 GMT.

"Le rand a ouvert à 15,04 ce matin avant le premier discours budgétaire du ministre des Finances Enoch Godongwana, qui aura lieu plus tard dans la journée. Les analystes s'attendent à un discours raisonnablement positif et nous pourrions voir le rand s'échanger à nouveau sous le niveau de 15,00", a déclaré Andre Cilliers, stratège en devises chez TreasuryONE dans une obligation.

On s'attend à ce que Godongwana, dans son premier discours de budget, marche sur une corde raide entre l'allocation de fonds pour les dépenses sociales et le remboursement de la dette souveraine. Les investisseurs seront très attentifs à la manière dont le budget prévoit d'allouer le plus prudemment possible les recettes fiscales exceptionnelles dues aux prix élevés des matières premières.