Le rand sud-africain se renforce alors que le dollar recule après avoir atteint son plus haut niveau en 20 ans.

À 0600 GMT, le rand s'échangeait à 16,0375 contre le dollar, soit 0,71% de plus que sa clôture précédente.

Le dollar s'est battu pour trouver un pied après avoir chuté de près de 20 ans lundi, alors que les investisseurs ont réduit les paris sur la question de savoir si les hausses des taux d'intérêt américains entraîneront de nouveaux gains du dollar. [USD/]

Lundi, un dollar plus fort et une crise de l'électricité dans le pays ont permis au rand d'atteindre son niveau le plus faible depuis novembre 2021.

La compagnie nationale d'électricité Eskom a mis en place des coupures contrôlées plus profondes en raison d'un plus grand nombre de pannes dans ses unités de production, ce qui signifie qu'une plus grande partie du pays a connu des coupures de courant. Les coupures de courant devraient se poursuivre mardi.

Les obligations d'État se sont raffermies parallèlement à la monnaie, le rendement de l'échéance de référence 2030 ayant baissé de 5 points de base à 9,965 %.